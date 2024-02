Lideranças se reúnem para discutir implantação do Programa Paranavaí da Paz

Representantes do Executivo, Legislativo, Judiciário e outras lideranças de conselhos municipais, forças de segurança e instituições de ensino, se reuniram nesta terça-feira (20/2) no Gabinete Municipal para discutir a implantação do Programa Paranavaí da Paz, um projeto de pacificação restaurativa que está sendo apresentado à Câmara de Vereadores em forma de Projeto de Lei. A reunião foi conduzida pela juíza de Direito, Dra. Anacléa Schwanke, e pelo prefeito em exercício, Pedro Baraldi.

“A ideia é mobilizar e integrar diferentes políticas setoriais, como as de segurança, assistência social educação, saúde, cultura, esporte e lazer, entre outras, para trabalhar em sistema colaborativo com diversos setores institucionais na solução de conflitos para o restabelecimento e fortalecimento de vínculos pessoais e comunitários, interrompendo as cadeias de propagação de violência. Por isso, estamos reunidos aqui, enquanto representantes da Administração Municipal, do Legislativo Municipal, do Sistema de Justiça e da sociedade civil organizada, para entender qual o papel de cada um de nós nesse processo e assumir a responsabilidade por nossas partes para fazer esse Programa funcionar em Paranavaí”, explicou o prefeito em exercício, Pedro Baraldi.

De acordo com o texto do Projeto de Lei que agora foi encaminhado para a Câmara Municipal, o Programa Municipal de Pacificação Restaurativa (que será denominado Programa Paranavaí da Paz) se constitui em um conjunto de estratégias inspiradas nos princípios e nos valores da Justiça Restaurativa, compreendendo ações promotoras do diálogo e da Cultura da Paz, através de serviços de prevenção e de solução de conflitos em âmbito judicial e extrajudicial (família, escola, igreja e comunidade).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí