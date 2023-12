Mais de 150 pessoas se inscreveram para 1ª Corrida na Lama em Paranavaí

O fim de ano em Paranavaí não será nada convencional. Depois dos apelidos de capital da laranja e cidade poesia, a cidade vem se consolidando também quando o assunto são eventos. Após os sucessos da Corrida Maluca, Torneio de Pesca Esportiva e Open de Rolimã, vem aí a Corrida na Lama.

Mais de 150 pessoas se inscreveram neste torneio que promete movimentar o fim de semana dos paranavaienses. Por conta da limitação de tempo e outras condições para realização do evento, e conforme regulamento, há um limite de inscritos. No caso da Corrida na Lama, os 80 primeiros terão prioridade para garantirem sua inscrição. Em casos de desistência, o município entrará em contato com cada pessoa.

O evento será realizado no dia 17 de dezembro (domingo), a partir das 16h, no estacionamento do Estádio Municipal Waldemiro Wagner. O evento do município contará com ambulância e equipes de enfermagem para caso seja necessário qualquer atendimento. Além disso, haverá estrutura de food trucks e banheiros químicos para proporcionar a população uma experiência única.

Além da Corrida na Lama, o município também vai realizar atividades como um torneio de quem come mais cachorro-quente, desafio de cabo de guerra em equipe e entre outras competições no dia do evento.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí