Mais de 1.800 peixes foram pescados durante 2º Torneio de Pesca Esportiva em Paranavaí

A 2ª edição do torneio de Pesca Esportiva “Anibal Ajita” teve mais de 1.800 peixes pescados e a participação de dezenas de cidadãos de Paranavaí. O evento que contou com a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente e o apoio de diversas secretarias municipais, foi realizado no Parque Ouro Branco no último domingo, dia 5 de novembro.

Com o objetivo de reunir pescadores amadores da cidade em torno de uma modalidade esportiva e recreativa acessível a todas as faixas etárias, o evento contou com a participação de homens, mulheres e crianças a partir de 8 anos de idade.

“Foi um momento de ligação com a natureza e também serviu para reunir as famílias de Paranavaí. Momentos como esse servem para criar uma educação ambiental, mas também oportunizar qualidade de vida, interação das famílias no parque e no lago, incentivar a prática da pesca esportiva e promover o lazer e a integração entre os amantes da pesca. Foi um dia marcante para todos que participarem e estiverem no local desfrutando do evento”, disse o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

Durante o torneio, um pescador infantil pegou um peixe de aproximadamente 4kg, mas a vara quebrou. Depois, a organização do evento conseguiu encontrar a vara no lago e conseguiu pegar o peixe novamente. “Foi muito satisfatório ver o sorriso da criança ao conseguir novamente o peixe que ele havia pescado”, completou Camargo.

Resultados

Peixe mais pesado – Pescador Willian Pedro de Oliveira (4,4kg – 1ª bateria)

Maior Quantidade – Denilson Aparecido Ramos (97 peixes)

Campeão infantil (peso) – João Victor Branco Noceti (2,2kg – 1ª bateria)

Campeão infantil (peso) – Yuri Rian Soares Dos Santos (980g – 2ª bateria)

Campeão infantil (quantidade) – Emily Fernanda Aparecida da Silva Santos (38 peixes – 1ª bateria)

Campeão infantil (quantidade) – Mayque Heitor Souza de Melo (27 peixes – 2ª bateria)

Campeão veterano (peso) – Genivaldo Pires de Oliveira (995g)

Campeão veterano (quantidade) – José Aparecido da Silva (72 peixes)

Campeã feminino (peso) – Claudineia de Oliveira Perandre (1,1kg)

Campeã feminino (quantidade) – Victoria Aparecida da Silva Ramos (74 peixes)

Campeão masculino (quantidade) – Denilson Aparecido Ramos (97 peixes)

Masculino (peso) – Osmir Aparecido dos Santos Saldanha (295g)

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí