Mais de 2.400 beneficiários ainda não retiraram o Cartão Comida Boa em Paranavaí

Um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social mostra que 2.465 beneficiários ainda não retiraram o Cartão Comida Boa em Paranavaí. O auxílio no valor de R$ 50,00 é concedido às pessoas cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal e permite ao beneficiário adquirir exclusivamente gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, até o dia 29 de maio foram entregues 5.894 cartões em Paranavaí. Destes, 4.922 foram destinados aos beneficiários do Cadastro Único. Os demais cartões foram entregues a Microempreendedores Individuais (MEI), Contribuintes Individuais do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e trabalhadores informais que solicitaram o benefício.

“Estamos orientando às pessoas que estão inseridas no Cadastro Único que verifiquem através dos canais oficiais se têm direito ao benefício do Cartão Comida Boa. Quem tiver direito pode procurar o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do seu território para retirar o cartão, de segunda sexta-feira, das 8h às 12”, explica a assistente social, Luciane Estevam de Pontes Costa.

Para saber se tem direito ao benefício do Cartão Comida Boa, basta acessar o link http://www.cartaocomidaboa.pr.gov.br/form/beneficiarios.php ou ligar gratuitamente para o número 0800-200-4150.

Para retirar o cartão, o beneficiário deve apresentar um documento oficial com foto e o CPF. No momento da entrega, será cadastrada uma senha de 4 dígitos para que o cartão possa ser utilizado nos estabelecimentos comerciais credenciados. Lembrando que o uso de máscara é obrigatório.

Em Paranavaí, o Cartão Comida Boa já pode ser utilizado em 30 estabelecimentos comerciais cadastrados. Para saber onde é possível efetuar a compra de alimentos com o cartão, basta acessar o link http://www.cartaocomidaboa.pr.gov.br/form/comercio.php

Procure o CRAS mais próximo da sua casa para retirar o Cartão Comida Boa:

CRAS Jardim Maringá

Rua Antônio Fachin, n 1051, Vila City

Telefone: (44) 3902-1052

CRAS Jardim São Jorge

Rua Jatobá, s/n (próximo ao Cemitério Parque), Jardim Vista Alegre II

Telefone: (44) 3902-1027

CRAS Vila Operária

Rua João Graff Schreiber, n 55, Vila Operária (rua da Feira)

Telefone: (44) 3902-1053

CRAS Zona Leste

Avenida Tancredo Neves, n 4325, Vila Yara

Telefone: (44) 3422-4575

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí