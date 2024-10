Palestras, minicursos, espaço para exposição de inovações e tecnologias, apresentações culturais, Praça de Alimentação e Concurso de Cosplay. Essas foram as principais atividades do Inovatech 2024, realizado nos últimos dias 17 e 18 de outubro no Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca. A equipe organizadora do evento estima que mais de 2.500 pessoas passaram pelo Inovatech nos dois dias de programação.

“O Inovatech é hoje o maior evento de inovação e empreendedorismo de Paranavaí e região. A iniciativa contribui significativamente para o desenvolvimento local, além de mostrar novas possibilidades de negócios, gerar conhecimento, promover networking e fortalecer o empreendedorismo e o ecossistema de inovação. Tivemos a oportunidade de ter dois nomes de relevância na questão do empreendedorismo, trazendo lições valiosas para o mundo corporativo, que foram o ator, humorista e apresentador Marco Luque, e o cofundador do Flow Podcast, Igor Coelho. Foram bate-papos dinâmicos que trouxeram um novo olhar para a cadeia de negócios das empresas e público participante”, avaliou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Henrique Scarabelli (Kaká).

Cosplay – Outro chamativo do evento foi a segunda edição do InovaComics, um Concurso de Cosplays que premiou as melhores performances dos participantes vestidos com seus personagens favoritos. E os vencedores foram:

1º lugar – Bruno Gomes (Maringá-PR), com o personagem Senshi

2º lugar – Andyeline Vicentes (Tamboara-PR), com a personagem Sangonomiya Kokomi

3º lugar – Carina Capel de Lima (Maringá-PR), com a personagem A2

