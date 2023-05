Mais de 40 expositores participaram da 1ª Feira Regional de Artesanato em Paranavaí

O município de Paranavaí sediou no último sábado a 1ª Feira Regional de Artesanato. O evento que aconteceu no Centro de Eventos contou com a participação de artesãos de toda a região. No total, foram 45 expositores artesãos durante todo o dia.

A feira também contou com 20 foodtrucks e reboques na praça de alimentação. “Foi um sábado especial para esses artesãos que puderam expor seu trabalho durante todo o dia para centenas de pessoas que passaram pelo Centro de Eventos. Tivemos a participação de artesãos de Paranavaí, Tamboara, Alto Paraná, Nova Esperança, Maringá e Presidente Prudente. Certamente, esse foi um grande avanço para os artesãos”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí