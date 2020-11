Mais de 630 animais passaram por castração no último fim de semana em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância em Saúde, conseguiu fazer a castração de 637 animais (entre caninos e felinos, machos e fêmeas) no último fim de semana. As ações do projeto, realizado através de um convênio com o Governo do Estado, aconteceram nos dias 19, 20 e 21 de novembro (sexta, sábado e domingo) nas dependências da Escola Municipal Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto, localizada no Conjunto Luiz Lorenzetti.



“Em dois momentos deste ano foram realizados os pré-cadastros de pretensão para castração nas Unidades Básicas de Saúde. Posteriormente foi realizado o cadastro efetivo via contato telefônico. As castrações foram realizadas respeitando critérios de prioridade. Agendamos primeiramente as pessoas identificadas como acumuladoras de animais e aquelas que têm vários animais na casa e, na sequência, os demais cadastrados. Mais de 50% das pessoas que agendaram as castrações não compareceram com os animais. Então, fomos encaixando outros munícipes que foram até o local nos dias da ação”, explica a gerente do Departamento de Zoonoses e Bem-estar Animal, Merciliana Santos Souza.

A parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (SEDEST) previa a castração de 553 animais em Paranavaí, “mas foi possível abrirmos uma quantidade maior porque o projeto pede que nós cadastremos 30% a mais que a capacidade total, já por conta do alto índice de não comparecimento daqueles que se cadastram previamente”, enfatizou Merciliana.

No total, foram realizadas 204 castrações de cães e gatos na sexta-feira (19/11), outras 238 no sábado (20/11) e mais 195 no domingo (21/11). O Castramóvel, entregue à Unifatecie no mês de junho através de uma Permissão de Uso celebrada com o município, também foi utilizado durante o fim de semana para a ação de castração.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí