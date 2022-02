Mais de 7 mil alunos voltam às aulas presenciais nesta terça-feira em Paranavaí

Mais de 7 mil alunos das 19 escolas da rede municipal devem voltar às aulas presenciais em Paranavaí nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro. E a Secretaria Municipal de Educação já garantiu todos os serviços para o retorno seguro e o bom andamento do ano letivo de 2022.

“Já começamos a semana realizando a tradicional Capacitação Pedagógica para todos os profissionais de Educação do município, desde professores, agentes de apoio educacional e equipes pedagógicas das escolas. Além disso, as escolas estão totalmente preparadas para receber a cada criança com toda segurança, com todos os cuidados exigidos durante este período de pandemia. O retorno às aulas será 100% no modelo presencial. A única exceção será para os alunos com comorbidades comprovadas que ainda não estiverem com o esquema vacinal completo – estes continuarão no ensino remoto até completarem o esquema vacinal”, explica a secretária de Educação do município, Adélia Paixão.

