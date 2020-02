“O Flashback na Praça foi um sucesso! Foi muito bom ver tanta gente reunida, tantas famílias participando da festa, prestigiando os grandes DJs da nossa cidade, aproveitando o espaço todo reformado da Praça da Xícara. Todo mundo se divertiu muito, não tivemos nenhum tumulto, nenhum problema. As pessoas realmente se reuniram para relembrar os velhos tempos dos passinhos ao som dos melhores hits dos anos 70, 80 e 90. Estamos muito satisfeitos com o resultado e pretendemos organizar mais eventos gratuitos como este para a população”, comentou o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente, ao fim da programação do 1º Flashback na Praça, realizado neste domingo (16/2).

Pelo menos 8 mil pessoas passaram pela Praça da Xícara durante o Flashback, que teve quase seis horas de duração. Durante a tarde e à noite, 13DJs da cidade se apresentaram e animaram o público de todas as idades.



“Foi uma oportunidade também para os comerciantes de food trucks venderem alimentos e bebidas. As vendas da tarde e da noite somaram algo em torno de R$ 10 mil de lucro para eles”, apontou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel Rodrigues.

Pesquisa de satisfação - “Elaboramos um formulário de pesquisa e entrevistamos vários grupos de pessoas que estavam na praça. A avaliação foi unânime: o evento foi classificado como muito bom. As pessoas elogiaram o ambiente agradável, a oportunidade de reunir famílias, a organização, estrutura, o resgate histórico da cidade com a revitalização da praça e aquele sentimento de nostalgia, do retorno dos bons tempos. A maioria dos entrevistados pediu para que a administração realize eventos com frequência na Praça da Xícara, de outras vertentes, como música sertaneja de raiz e programação infantil e para as famílias”, destacou Carlos Emanuel.



Moradores de diversos municípios passaram pelo 1º Flashback na Praça neste domingo





Entre as pessoas entrevistadas, estavam moradores de Paranavaí, Guairaçá, Terra Rica, Alto Paraná, Londrina, São Carlos do Ivaí, Nova Aliança do Ivaí e Tampa (Estados Unidos). Entre os moradores de Paranavaí, o Flashback na Praça recebeu gente dos jardins Morumbi, Simone, São Jorge, Ipê, Santa Cecília, São Vicente, Ouro Branco, Vila Operária, Centro e dos distritos de Sumaré e Graciosa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí