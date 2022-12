Máquinas de bronzeamento artificial são interditadas pela Vigilância em Paranavaí

Nesta terça-feira (6/12), fiscais da Vigilância em Saúde de Paranavaí interditaram dois equipamentos de bronzeamento artificial que estavam instalados em um estabelecimento de estética e beleza da cidade. O uso desse tipo de equipamento para finalidade estética é proibido no Brasil desde 2009, através da Resolução nº 56/09 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Soubemos da existência dos equipamentos após recebermos denúncias sobre o fato. Muitas pessoas não sabem, mas um estudo da Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer (IARC) indica que a prática do bronzeamento artificial aumenta em 75% o risco de desenvolvimento de melanoma em pessoas que se submetem ao procedimento até os 35 anos de idade. E foi com base nessa pesquisa que a Anvisa proibiu, em todo o território nacional, a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta”, explica o diretor da Vigilância de Paranavaí, Natan Gonçalves Tobias.

Além da interdição dos equipamentos, o estabelecimento também recebeu um auto de infração, ficando sujeito a multa e outras sanções previstas na legislação vigente.

Denúncias sobre fatos semelhantes devem ser feitas através da Ouvidoria Municipal, pelos telefones 156 ou (44) 99114-1389 (com WhatsApp).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí