Marca de Paranavaí lança camisetas com histórias de animais abandonados

A marca Libertino, de Paranavaí, está lançando uma linha de camisetas com histórias de animais abandonados e vítimas de maus-tratos. As estampas são inspiradas em cães e gatos amparados pela Sociedade Protetora dos Animais de Paranavaí (Spap).

De acordo com o idealizador da iniciativa, o empresário e engenheiro civil Ricardo Sordi, o objetivo é fazer com que as pessoas conheçam a realidade desses animais e se conscientizem sobre a importância de combater o descaso e a violência contra eles.



“Pelo menos R$ 20 da venda de cada peça serão destinados à Spap, que faz um valioso trabalho de proteção animal. A intenção também é chamar a atenção para a importância de contribuir com quem ajuda os animais. Afinal, todos nós podemos ajudar de alguma forma, mesmo que seja com ações voluntárias”, frisa Sordi.

Entre os homenageados pela Libertino estão cães e gatos como Pulguinha, Xulinha, Sangue Bom, Carona e Padrasto, vítimas de abandono e maus-tratos que teriam morrido se não fosse pelo trabalho da Spap, que hoje abriga 400 animais, embora tenha capacidade para 300, o que justifica necessidade de apoio.

“Temos histórias de superação, de amor pela vida, de animais que se tornaram ‘pais e mães postiços’, de doadores de sangue; de outros que não eram muito sociáveis, mas lá dentro criaram um vínculo inseparável com outros animais. São mudanças que fazem a gente se sensibilizar”, frisa Ricardo Sordi.

E acrescenta: “Neste período de pandemia de covid-19, as camisetas estão sendo comercializadas somente pela loja virtual da Libertino. Lá, junto à descrição de cada camiseta, você encontra a história de cada animal.”

Para conhecer as histórias e os 14 modelos de camisetas, visite a loja virtual da Libertino: https://libertino.lojaintegrada.com.br/edicao-spap

Em caso de dúvida, ligue para (44) 99912-2590

Saiba Mais

Todo o atendimento da Sociedade Protetora dos Animais de Paranavaí (Spap), que está sempre precisando de doações, é prestado em sua sede, uma chácara na saída de Paranavaí, sentido a Nova Aliança do Ivaí, que em 1995 contava somente com um “canilzão” improvisado. De lá pra cá, as mudanças mais significativas ocorreram a partir de 2012, quando os animais passaram a ser divididos em setores e a sede ganhou um espaço que funciona como clínica de tratamento, cirurgia e castração.

Texto: David Arioch