Marily Gomes é homenageada com Título de Cidadã Benemérita

Na noite desta segunda-feira (5/12), Marily Vasconcelos Gomes recebeu das mãos da vereadora Maria Clara Gomes, o Título de Cidadã Benemérita do Município de Paranavaí, pela relevante atuação nas áreas de saúde e educação.

Dos 34 anos de profissão, desde 2001, está no cargo de gerente de enfermagem da Santa Casa de Paranavaí e, nos últimos 12 anos, é professora do Curso Técnico de Enfermagem, do Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto (Unidade Polo).



A secretária de Educação, Adélia Paixão, falou em nome do Poder Executivo: “Eu não consigo ver nenhum profissional que tenha tamanha dedicação, tanto na saúde como na educação. Os alunos que passam por ela saem com o conhecimento necessário para o mercado de trabalho, e acima disso, para salvar vidas. A Marily é carregada não somente de conteúdo, mas carregada de amor, de dedicação, de comprometimento e de tudo que um bom profissional pode se envolver”, refletiu.

Maria Clara, autora da homenagem, decifrou a homenageada como uma pessoa admirável. “Eu a conheço desde pequenininha, ela me viu crescer. A Marily é humana e não só no sentido literal: ela vive 100% por amor, ela usa os dons, exatamente como Deus nos instrui. Sua atuação na sociedade é insubstituível. É notório que os seus resultados são frutos do amor que você tem por vidas”, expressou.

Emocionada, Marily Vasconcelos também usou a palavra: "Exercer a enfermagem, penso eu, é se dedicar ao paciente e ter compromisso com a vida. Além disso, é trabalhar para que a doença física não comprometa a saúde mental, pois um sorriso e uma palavra amiga, às vezes, podem valer muito mais que uma dose de remédio. (...) Não foi uma caminhada fácil, vivi momentos de dificuldades, não tínhamos equipamentos necessários ou recursos tecnológicos. Mas, faria tudo de novo, porque amo o que faço. Hoje todos vocês tocaram o meu coração. Muito obrigada", agradeceu.

Os gestores da Santa Casa, Renato Augusto Platz Guimarães (presidente), Héracles Alencar Arrais (diretor-geral), e Marcelo Cripa (gerente financeiro), estiveram acompanhando a entrega da homenagem, além de outros profissionais, familiares, amigos e alunos da Unidade Polo.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí