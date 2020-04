Os membros do COE (Comitê de Operação Emergencial) de Paranavaí se reuniram novamente na manhã desta terça-feira (31/3) para discutir as estratégias de enfrentamento ao Covid-19 na cidade. A principal decisão tomada na nova reunião foi a continuidade das medidas preventivas adotadas através do Decreto nº 2.101/2020, especialmente com relação ao fechamento do comércio. O Decreto, que tinha vigência inicial de 7 dias, está automaticamente prorrogado até que novas estratégias sejam definidas.

“Nos comprometemos em reavaliar a situação a cada 48 horas, durante as reuniões do Comitê. E é o que estamos fazendo. Existem muitas coordenadas e determinações sendo lançadas esta semana pelo Governo Federal e pelo Governo do Estado e, neste momento, estamos procurando agir com muita cautela. Sabemos do anseio do comércio para reabrir, retomar as atividades, mas entendemos que ainda não é o momento. Estamos atentos a todos os fatores que envolvem as nossas decisões no Comitê e estamos buscando fazer o que é melhor para o maior número de pessoas em nossa cidade”, destacou o prefeito KIQ.

No sentido de analisar com mais profundidade os efeitos econômicos da epidemia do Covid-19 em Paranavaí, o Comitê decidiu pela criação de um subgrupo de assuntos econômicos com a participação de várias entidades (entre elas a Aciap) para definir as projeções de ações a curto, médio e longo prazo em Paranavaí. “A Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei do Executivo para a prorrogação de pagamento dos tributos municipais. A ideia agora é que este subgrupo faça uma análise de todos os atos do Governo Estadual e Federal em prol da economia, e a partir daí nos apresente um levantamento sobre quais medidas o Poder Público Municipal deve tomar, para que possamos agir de maneira assertiva”, frisou KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí