Meio Ambiente: Calçadas cimentadas prejudicam desenvolvimento das árvores

Você sabia que as árvores são seres vivos que precisam de condições favoráveis para o seu crescimento? E que algumas atitudes acabam prejudicando o desenvolvimento delas? Por isso, a Secretaria de Meio Ambiente alerta sobre alguns cuidados necessários para que as árvores possam ser bem cuidadas.

Um dos problemas comuns, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, é quando o proprietário cimenta a calçada de maneira errada. “Quando a calçada é cimentada até o tronco da árvore, há um considerável prejuízo na absorção de água e nutrientes, prejudicando a respiração da árvore, que consequentemente impactará o bom desenvolvimento do vegetal”, disse o secretário Camargo Neto.

É pelas raízes que as árvores absorvem água e nutrientes para garantir seu desenvolvimento e estado fitossanitário saudável. Além disso, as raízes também são as responsáveis pela fixação das árvores.

Veja quatro motivos listados pela Secretaria de Meio Ambiente para que este tipo de situação seja evitado:

As raízes precisam de oxigênio para respirar e quando a calçada é cimentada até o tronco, não há troca gasosa, ou seja, pode ocorrer a morte das raízes. Com isso, em dias de ventos fortes, as árvores ficam mais suscetíveis a queda, pois sua fixação acaba sendo comprometida. Com a calçada desta forma, o terreno se torna impermeável e impede que a água infiltre no solo, prejudicando o desenvolvimento da raiz e consequentemente da árvore, uma vez que para se alimentar-se é necessário de água e gás carbônico. Em períodos muitos chuvosos pode ocorrer a saturação por conta de altas precipitações pluviométricas. Se não houver espaço para uma parte para evaporação e outra para absorção da planta seja feita de maneira equilibrada, o local ficará com alto teor de umidade por muitos dias podendo fazer com que a árvore sofra asfixia. Outro grande problema comum é a construção de “muretas” em torno do tronco, que limita não só o crescimento das raízes, como infiltração de água. Dessa forma, há a obstrução da mesma, comprometendo não só as bocas de lobo como também as galerias de águas pluviais, podendo provocar alagamento pelo excesso de água.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí