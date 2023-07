Moradora de Paranavaí é sorteada com prêmio de R$1 milhão do Nota Paraná

Uma morada de Paranavaí recebeu nesta quarta-feira (12/7), em uma cerimônia no Gabinete Municipal, o prêmio do 161º sorteio do Nota Paraná. A sorteada custou a acreditar, mas ela foi a ganhadora de R$1 milhão.

De primeira, a notícia não foi nem levada a sério. “A todo momento, achei que se tratava de um trote, tanto que demorei a atender. Quando atendi e a Marta pediu para eu ver o saldo, passei a entender o que estava acontecendo”, disse a ganhadora do prêmio.

A auditora fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado e coordenadora geral do Nota Paraná, Marta Gambini, exaltou o programa. “É a primeira vez que uma pessoa de Paranavaí é contemplada com o prêmio de R$1 milhão e isso é muito significativo. O Nota Paraná é real e já mudou a vida de muitas famílias”.

“Fico feliz que esse prêmio venha para uma moradora de Paranavaí. Certamente fará a diferença na vida pessoal e, inevitavelmente, gerará mais gastos na própria cidade. Todos saem ganhando com isso”, disse o prefeito de Paranavaí, Delegado KIQ.

Estiveram presentes na cerimônia o vice-prefeito, Pedro Baraldi, o presidente da Câmara, Luís Paulo Hurtado, a vereadora Fernanda Zanatta, secretários municipais e imprensa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí