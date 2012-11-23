Motoristas e pedestres recebem orientações durante blitz educativa em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Sestran), com apoio do Detran Paraná, realizou uma blitz educativa no Centro de Paranavaí nesta terça-feira (7). Motoristas e pedestres receberam orientações sobre atitudes que ajudam a reduzir os riscos de acidentes.

O prefeito Mauricio Gehlen esteve no local acompanhado dos secretários municipais Dr. Ademir Giandotti Jr. (Segurança e Trânsito) e Amauri Martineli (Comunicação Social). Na Rua Getúlio Vargas, o prefeito atravessou a faixa de pedestres ao lado de estudantes das escolas municipais. Depois, participou da entrega de panfletos aos motoristas.

O panfleto traz orientações para quem dirige e para quem circula a pé. Entre elas estão o respeito à faixa de pedestres e à sinalização, a redução da velocidade, o uso do pisca-alerta ao parar, a proibição de ultrapassar veículos parados antes da faixa, além da recomendação para que o pedestre aguarde na calçada, olhe para os dois lados, faça contato visual com o motorista e utilize sempre a faixa para atravessar.

Próximo ao Banco do Brasil, equipes da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito entregaram o "Cartão Vermelho" aos pedestres que atravessavam a rua em um trecho sem faixa. A poucos metros do local, há uma faixa de pedestres para a travessia segura da via.

“A segurança no trânsito depende da colaboração de todos. Respeitar a faixa de pedestres, a sinalização e as regras de circulação são atitudes simples que ajudam a preservar vidas”, disse o secretário Giandotti Jr..

Segundo a Sestran, outras ações educativas serão realizadas em diferentes pontos da cidade para orientar motoristas e pedestres sobre a importância de respeitar as normas de circulação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí