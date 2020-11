Motoristas precisam ficar atentos às mudanças provisórias no trânsito da Avenida Heitor Furtado

Recentemente, foi realizado o recapeamento da Avenida Heitor de Alencar Furtado, no trecho de entrada da cidade pela BR-376. Por isso, foi necessário realizar novamente a pintura da sinalização horizontal e algumas mudanças provisórias foram implantadas, especialmente para o acesso dos motoristas ao Jardim Monte Cristo.

“Fizemos uma pintura provisória e futuramente será feita uma sinalização definitiva. Neste momento, foi implantada uma faixa dupla amarela contínua e, com isso, aquelas faixas de canalização para acesso ao Jardim Monte Cristo, na altura do Tony Mangueiras e também na rua seguinte, foram retiradas. Com a faixa contínua, os motoristas não devem mais fazer a conversão nestes dois pontos. Agora os condutores precisam se deslocar até o semáforo da Havan e fazer o retorno para poder entrar no bairro”, explica o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Jeferson Cattelan.

Segundo o secretário, o município agora estuda a possibilidade de substituir as antigas faixas de canalização por um semáforo ou outra estrutura alternativa. “Já passamos a questão para o pessoal que está fazendo o estudo de mobilidade urbana e estamos aguardando um retorno sobre o que é mais viável. Mas é importante reforçar que enquanto não há faixas de canalização pintadas ou outra alternativa implantada, os motoristas precisam prestar atenção e obedecer à sinalização horizontal. Neste momento é vedada a conversão onde há a faixa amarela contínua e é necessário descer até o semáforo da Havan e retornar para poder acessar as vias para entrar no Jardim Monte Cristo”, enfatiza.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí