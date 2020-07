O município de Paranavaí foi contemplado pelo programa Eficiência Energética, do Governo do Estado, que vai investir em energia fotovoltaica, melhoria da iluminação e refrigeração nas escolas e creches municipais. Serão aproximadamente R$ 3 milhões por parte da Companhia Paranaense de Energia (Copel) e mais R$ 2 milhões de recursos do município através de financiamento. Com esta ação, haverá diminuição significativa na conta de energia elétrica das escolas, chegando praticamente a zero.

Porém, para que o município se encaixe dentro do programa foi necessário fazer uma mudança no Plano de Ação e Investimentos (PAI), pois esta ação deve constar no Plano de Ação de Investimentos do município. O grupo técnico permanente do Plano Diretor e do CODEP analisaram e aprovaram as mudanças para que o município pudesse receber os recursos deste programa.



Mudança no Plano de Ação e Investimentos do município permitiu entrada no programa Eficiência Energética





Foi inserido no Plano de Ação de Investimentos as seguintes ações:

a) Modernização do sistema de iluminação pública: implantação e melhoria da iluminação pública visando novo sistema de eficiência energética. Substituição dos equipamentos que adotam lâmpadas de descarga e reatores por equipamentos em LED.

b) Programa de eficiência energética: implantação de melhorias, ampliação e complementação dos sistemas de eficiência energética em vias, edificações, terrenos e áreas afins (placas solares e outros).

Por conta da pandemia de Covid-19 ainda não há uma data certa de quando o projeto será executado em Paranavaí.

