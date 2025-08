Município abre chamamento público para locação de imóvel na área central

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo publicou o Chamamento Público nº 01/2025 com o objetivo de identificar um imóvel não residencial para locação. O espaço será destinado à instalação da própria Secretaria e da Sala do Empreendedor, em local de fácil acesso na região central de Paranavaí.

A iniciativa visa atender à crescente demanda pelos serviços prestados, oferecendo mais conforto, agilidade e eficiência ao público que busca apoio nas áreas de desenvolvimento econômico, empreendedorismo e regularização de negócios.

A ampliação do espaço físico tornou-se necessária diante do papel estratégico da Sala do Empreendedor no estímulo aos pequenos negócios, especialmente aos Microempreendedores Individuais (MEIs), e no apoio à formalização de empresas locais.

Prazos - As propostas de locação poderão ser enviadas entre os dias 29 de julho e 27 de agosto de 2025, exclusivamente por meio eletrônico, pelo site https://paranavai.atende.net/ . Ao preencher o protocolo, o interessado deve selecionar o campo “ASSUNTO” direcionado à “Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo” (código 77) e o campo “SUBASSUNTO” – “Protocolo Proposta ao Chamamento” (código 888).

Os interessados devem observar atentamente os requisitos mínimos especificados no edital e seus anexos, que detalham todas as condições necessárias para a habilitação do imóvel.

Mais Informações - Dúvidas ou pedidos de esclarecimento podem ser encaminhados à Secretaria pelo e-mail patriciabertate.sedectupvai@gmail.com ou pelo telefone (44) 3422-5227.

O edital completo do Chamamento Público nº 01/2025 está disponível no seguinte link: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/load/DC08CE59

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí