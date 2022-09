Município abre comemorações da Semana da Pátria com Ato Cívico em frente à Prefeitura

Depois de dois anos de cerimônias restritas por conta da pandemia de Covid-19, a administração municipal organizou um ato cívico em frente à Prefeitura de Paranavaí para abrir as comemorações da Semana da Pátria. Alunos e professores de escolas do município, atiradores do Tiro de Guerra, comandantes do 8º Batalhão da PM, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário participaram da cerimônia, que contou com a execução dos hinos Nacional e da Independência pela Orquestra de Sopros, e a chegada do Fogo Simbólico da Pátria.

“Este é o momento de lembrarmos e valorizarmos coisas pequenas, que às vezes nem notamos, mas que fazem com que nossa caminhada no dia a dia seja cada vez melhor. A Prefeitura e todas as equipes do município tem procurado fazer a sua parte, proporcionando momentos de lazer, de levar cultura para os bairros, saúde através do esporte e de espaços públicos para convivência, etc. É hora de valorizarmos a nossa pátria, o nosso Estado, nossa cidade, nossa escola, nossa casa. O respeito e o civismo cabem em qualquer lugar. Por isso, pedimos que cada um assuma seu papel, não esquecendo da honra, da dignidade e do respeito, e valorizando todas as conquistas, por menores que elas possam parecer”, destacou o prefeito em exercício, Pedro Baraldi.

Para a secretária de Educação do município, Adélia Paixão, “este é um dia muito especial para a comunidade escolar. Nosso Hino da Independência nos define como a ‘Brava gente brasileira!’. E comemorar os 200 anos da Independência do nosso país retrata toda uma história de lutas, de justiça, de solidariedade, de respeito. Em especial nestes dias da Semana da Pátria, nossas escolas se dedicam a estudar com mais profundidade o resgate da nossa história, dos hinos do nosso país. Como bons brasileiros, precisamos não só conhecer a nossa história, mas vivenciar o orgulho que temos dela. As crianças aprendem nas escolas o que é ser patriota, o efeito do patriotismo, atitudes de verdadeiro respeito com a pátria, com a nossa cidade, com o patrimônio público, com o outro. É fundamental ensinarmos nossas crianças sobre direitos, deveres e cidadania, se quisermos ter cada vez mais cidadãos conscientes do seu lugar na nossa sociedade”.

“Vindo para a cerimônia de abertura da Semana da Pátria, me lembrei dos meus tempos de escola. Nesta época, colocávamos uma fitinha verde e amarela no peito e andávamos orgulhosos com ela ao longo dos dias da Semana da Pátria. Isso foi se perdendo com o tempo, mas estamos percebendo que o resgate ao patriotismo está acontecendo novamente e ficamos felizes com isso. Quero aqui lembrar um fato histórico para ressaltar a importância da participação da mulher em nossa sociedade. No dia 2 de setembro de 1822, a princesa Leopoldina (na época Regente do Brasil), assinou o Decreto de Independência do nosso país, desligando oficialmente o Brasil de Portugal. Dom Pedro, que estava em viagem, foi alcançado por um mensageiro com uma carta em que a princesa Leopoldina dizia: ‘O pomo está maduro. Colhe-o, antes que apodreça.’ Com isso ela quis dizer que se Dom Pedro não tomasse uma atitude, outros o fariam e ele perderia o protagonismo na história. Assim, nós podemos ver a importância da mulher na história do Brasil, neste e em tantos outros momentos que não são contados”, frisou o vereador Amarildo Costa, representando o Poder Legislativo.

Este ano, no dia 7 de setembro, será realizado o tradicional Desfile Cívico Militar, este ano com novo trajeto. O palco ficará montado na Praça dos Pioneiros e o desfile passará por toda a extensão da Rua Edson Martins, na lateral da praça. A Secretaria Municipal de Educação está prevendo a participação de aproximadamente 40 instituições no desfile, entre escolas e outras entidades.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí