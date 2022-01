Município abre credenciamento para contratação de médicos

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Saúde, informa os profissionais da área da saúde que a Prefeitura está com credenciamento aberto (processo de inexigibilidade nº 002/2021) para a contratação de serviços médicos para atuarem no combate e enfrentamento a Covid-19.

Podem se credenciar as Pessoas Jurídicas registradas no CRM e que atendam as comprovações de regularidade trabalhista, FGTS, falência e recuperação judicial, além de certidões negativas junto à União, Estado e Município em que a empresa está instalada.

Os critérios de classificação observarão a maior quantidade de horas/dias ofertada pela empresa, anterioridade de constituição da pessoa jurídica e maior quantidade de dias/semanas ofertada. O credenciamento vai até o dia 24 de março de 2022.

Os valores pagos serão de R$100,00 o valor da hora trabalhada quando habilitado para atuar na atenção básica de saúde e R$120,00 o valor da hora quando no serviço de Urgência e Emergência.

O edital de credenciamento pode ser consultado na íntegra no seguinte endereço: https://coronavirus.paranavai.pr.gov.br/sistema/arquivos/12101/060421132....

Dúvidas podem ser esclarecidas com a diretoria de Atenção Primária em Saúde no telefone (44) 3421-1332 e pelo e-mail: credenciamentoparanavai2021@gmail.com.

Links para o credenciamento:

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA (ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Yeg4ffDyFqfnQOUtKHmZquXm3SAs...

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQWag2kEV-vTYhgLpQ3LyZTKy6fEJT...

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí