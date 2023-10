Município abre Edital de Credenciamento Viva Cultura

O município de Paranavaí, através da Fundação Cultural, abriu um Chamamento Público para Credenciamento de artistas, fazedores e profissionais de arte e cultura para a execução de serviços de apresentações e atividades culturais nas ações e eventos promovidos e indicados pelo município de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural. A ação proporcionará a manutenção de diversas atividades culturais desenvolvidas para a comunidade de Paranavaí em seu direito à cultura, fazendo com que os munícipes possam viver cultura no seu dia a dia de forma intensa e acessível.

O Edital de Chamamento objetiva o credenciamento com vistas à futura e eventual contratação de artistas, profissionais e fazedores de cultura, com propostas em suas diversas linguagens, interessados em participar das ações e eventos promovidos pelo município através da Fundação Cultural, tais como: Ações nas Bibliotecas (hora do conto, recreações literárias, abril literário – mês do livro, piquenique literário e outros); Ações no Museu (Domingo no Museu, Semana Nacional dos Museus, Primavera nos Museus, Saraus, Aniversário da Cidade, e outros.); Rock na Praça; Flash Back na Praça; Samba na Praça; Sertanejo na Praça; Festival de Música Raiz; Suruquá Street; Festival de Culturas Populares e étnicas; outras ações de descentralização em praças, comunidades e em parceria com outras instituições e/ou secretarias. São 8 módulos distribuídos em 12 itens /categorias.

As inscrições estão abertas a partir desta quinta-feira (26) e serão feitas exclusivamente pela internet, através do preenchimento de um formulário on-line e anexando toda a documentação exigida no Edital. O formulário de inscrição está acessível no link: https://forms.gle/6pHkVDr7susaSthU8

Para participação no Credenciamento, os interessados deverão apresentar os documentos de habilitação relacionados no item 5 do Edital, sob pena de desqualificação. Por isso, é importante ler o Edital e se inteirar da documentação exigida e das especificações de cada item antes de preencher o formulário de inscrição.

O Edital pode ser acessado por um dos seguintes meios:

- Página eletrônica do município de Paranavaí: https://paranavai.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais ou em https://paranavai.atende.net/, fazendo o caminho: Transparência → Fundação Cultural (ícone com imagem de duas máscaras) → Edital de Credenciamento Viva Cultura;

- no link: mapas.cultura.gov.br

Mais informações podem ser solicitadas através do endereço eletrônico: chamamento.credenciamento@gmail.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí