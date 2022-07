Município abre inscrições para 1º Torneio de Pesca Esportiva em Paranavaí

O município de Paranavaí vai realizar no mês de agosto o 1º torneio de Pesca Esportiva “Anibal Ajita” da história da cidade. Sob a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente e o apoio de diversas secretarias municipais, o evento será realizado no Parque Ouro Branco e terá quatro categorias disponíveis para disputa.

O evento tem como objetivo reunir pescadores amadores da cidade em torno de uma modalidade esportiva e recreativa acessível a todas as faixas etárias, podendo participar do torneio homens, mulheres e crianças a partir de 8 anos de idade.

“Queremos através deste torneio promover um pouco sobre educação ambiental, oportunizar momentos com qualidade de vida, interação das famílias no parque e no lago, incentivar a prática da pesca esportiva e promover o lazer e a integração entre os amantes da pesca. Esperamos que seja um dia marcante para todos que participarem e estiverem no local desfrutando do que vamos preparar”, disse o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

O evento será realizado no dia 21 de agosto nas dependências do Parque Ouro Branco, com início às 8h e término às 17h. As inscrições são limitadas para os primeiros 30 pescadores(as) nas categorias infantil (até 14 anos), feminino, masculino. Na categoria veterano (acima 60 anos), serão liberadas até 200 inscrições. No dia do torneio, cada pescador terá o direito de levar até dois quilos de peixe para casa, mas somente da espécie tilápia. As demais espécies serão pescadas e soltas novamente.

As inscrições começam nesta quinta-feira, dia 21/07 e serão encerradas no dia 05/08. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição que está disponibilizado neste link: https://docs.google.com/forms/d/1FgbzYt48OtgiaKfp7Dl4SwF26gWPaKkUsLjA7vA.... Lembrando que a inscrição está condicionada a doação de 2 litros de leite desnatado, que devem ser entregues na Secretara de Meio Ambiente, Rua Irati, nº 980, no Parque Ouro Branco. Todo leite arrecadado será doado às entidades assistenciais do município.

Alimentação – Além das inscrições para o torneio, o município também está abrindo um chamamento público para o credenciamento de food trucks e reboques que tenham interesse em participar do evento e venderem seus produtos no ramo de alimentação. Os interessados devem preencher um formulário (https://forms.gle/cpGJ47CB17rZauJA8) até o dia 19 de agosto.

