Município abre inscrições para cadastro de food trucks e reboques para 1ª Feira Regional de Artesanato

O município de Paranavaí vai sediar no dia 6 de maio a 1ª Feira Regional de Artesanato. O evento vai acontecer no Centro de Eventos de Paranavaí e contará com a participação de artesãos de toda a região.

A feira começa às 9h e vai até às 22h. O evento terá, além da exposição dos artesãos, palestras e a exposição de carros, motos e bicicletas antigas, das 15h às 20h, no estacionamento do Centro de Eventos. Durante todo o dia, haverá praça de alimentação, som e atrações culturais simultaneamente.

Para participar da feira na praça de alimentação, o município abriu inscrições para Food Trucks, Reboques e Pequenos vendedores. As inscrições, poderão ser feitas até o dia 21 de abril exclusivamente por este formulário digital: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7pDb5Pv59y6PqIM0mF0lbDmZdauzP...

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí