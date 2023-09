Município abre inscrições para Praça de Alimentação do Open de Rolimã

O município de Paranavaí vai realizar neste fim de semana mais um grande evento para movimentar a cidade. Com o sucesso de público nos eventos de entretenimento, como a Corrida Maluca, chegou a vez dos apaixonados por carrinhos de rolimã serem destaque.

O evento será realizado no dia 16 de setembro, na Avenida Guaporé. Foram mais de 70 inscrições, demonstrando a animação dos participantes em mais um grande evento do município.

Para este evento, estão abertas as inscrições para os interessados na Praça de Alimentação do Open de Rolimã. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira, dia 14 de setembro, através deste link: https://forms.gle/fru3Xu7meKidC7hq9.

Todas as informações estão no Edital de Chamamento Público, disponível no site da Prefeitura.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí