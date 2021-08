Município abre inscrições prévias para atividades esportivas em 2022

O município de Paranavaí é uma das cidades do estado do Paraná que mais investe em ações esportivas, de qualidade de vida e saúde para sua população em somas percentuais. As aulas são ofertadas gratuitamente e em diversos pontos da cidade, inclusive nos distritos.

O município oferece à população 16 opções entre iniciação esportiva e qualidade de vida: futsal, futebol, voleibol de quadra, vôlei de praia, handebol, handebeach, basquetebol, badminton, pedestrianismo, karatê, taekwondo, muay tai, capoeira, ginástica rítmica, atletismo e ginástica para adultos além de desenvolver junto à Secretaria de Saúde o programa multiprofissional de tratamento da obesidade.

“Criamos uma forma prévia de inscrições onde a população preenche os itens do link e garantem já suas vagas para o próximo ano nas atividades oferecidas. Com isso, a equipe técnica da secretaria ganha subsídios de intenções para melhor planejar as ações”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Rafael Octaviano de Souza.

Para se inscrever os interessados devem preencher o formulário disponível neste link: https://forms.gle/CnxUNjF6sywvHbGk7. Depois de enviar o formulário a vaga para o próximo ano já estará garantida.

Quem tiver qualquer dúvida ou precisar de mais informações pode ligar na Secretaria de Esportes e Lazer no telefone 3422-1516.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí