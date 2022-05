Município abre inscrições para projetos financiados através do Edital de Apoio à Cultura

A Prefeitura Municipal de Paranavaí, através da Fundação Cultural, abre nesta segunda-feira (9/5) as inscrições para seleção pública de projetos artísticos e culturais a serem financiados pelo Fundo Municipal de Cultura, através do Edital de Apoio à Cultura 2022. O Edital prevê a concessão de R$ 100 mil (recurso total) para 21 projetos de Circulação, Formação ou Criação que contemplem uma ou mais das áreas artísticas culturais, de acordo com as especificidades de cada categoria.

Os interessados em participar da seleção pública podem acessar o Edital, seus anexos e link do formulário de inscrição por categoria no site da Prefeitura de Paranavaí, fazendo o seguinte caminho: Acesso Rápido > Processos Licitatórios > Concurso > Concurso 01/2022.

As inscrições são gratuitas e ficarão abertas até às 17h59 do dia 23 de junho. Todos os projetos serão analisados por comissões técnicas nomeadas através de Decretos e Portarias, que analisarão critérios como: excelência e relevância artístico-cultural; efeito multiplicador do projeto; potencial de realização; consistência da proposta, coerência e clareza nas informações apresentadas. Os aprovados serão contemplados com os recursos para o desenvolvimento das atividades até o dia 15 de dezembro.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (44) 3902-1128, do e-mail cidadepoesia8@gmail.com, ou ainda pessoalmente na Fundação Cultural, que fica na Rua Guaporé, 2080 – Praça Rodrigo Ayres de Oliveira – Centro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí