Município abre licitação para concessão de imóveis no Distrito Industrial

A Prefeitura de Paranavaí vai abrir licitação para a concessão de uso de sete terrenos no Distrito Industrial de Paranavaí (DIP) destinados às empresas que queiram se instalar na cidade. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Emanuel, “a licitação concede às empresas vencedoras um prazo de 5 a 10 anos de concessão, todos com 10 anos de isenções tributárias municipais garantidas por Lei. Se a empresa cumprir todos os requisitos da licitação, também terá a opção de compra do imóvel com até 50% de desconto e parcelamento em até 60 meses”, explica.

A licitação será realizada no dia 15 de março de 2022, às 9h, na Diretoria de Compras da Prefeitura (andar térreo). A abertura dos envelopes com as propostas está marcada para às 9h30. Para mais informações, basta ligar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Paranavaí no telefone o (44) 3423-5227 e falar com Sanatiel (Diretoria de Indústria e Comércio).

Estarão disponíveis os seguintes imóveis:

01 terreno com 4.999,83 m² (lote vazio)

01 terreno com 1.237,50 m², com 1.010,01 m² de área construída

02 terrenos com 1.237,50 m² (lotes vazios)

01 terreno com 1.237,50 m², com 663,23 m² de área construída

01 terreno com 1.237,50 m², com 300,00 m² de área construída

01 terreno com 1.650,00 m² (lote vazio)

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí