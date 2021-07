Município abre licitação para leilão de 17 bens imóveis

A Prefeitura de Paranavaí vai realizar no dia 29 de julho um processo licitatório para alienação, por venda, de 17 bens imóveis de propriedade do município. O processo terá início às 10h e será realizado na Sala de Licitações da Diretoria de Compras, localizada no Paço Municipal.

Juntos, os 17 imóveis estão avaliados em pouco mais de R$ 3,3 milhões. A licitação será realizada na modalidade de concorrência pública, tipo Maior Oferta por Item.

Confira o descritivo com as informações de cada imóvel:

- IMÓVEL 01 – Localizado na Vila Prudêncio (Matrícula nº 5445 1º CRI) – R$ 120.000,00

- IMÓVEL 02 – Localizado no Jardim Tarumã (Matrícula nº 29237 1º CRI) – R$ 60.000,00

- IMÓVEL 03 – Localizado no Jardim Tarumã (Matrícula nº 29238 1º CRI) – R$ 60.000,00

- IMÓVEL 04 – Localizado no Jardim Tarumã (Matrícula nº 29239 1º CRI) – R$ 60.000,00

- IMÓVEL 05 – Localizado no Jardim Tarumã (Matrícula nº 29185 1º CRI) – R$ 75.000,00

- IMÓVEL 06 – Localizado no Jardim Tarumã (Matrícula nº 29186 1º CRI) – R$ 75.000,00

- IMÓVEL 07 – Localizado no Jardim Tarumã (Matrícula nº 30084 1º CRI) – R$ 55.000,00

- IMÓVEL 08 – Localizado no Jardim Tarumã (Matrícula nº 29483 1º CRI) – R$ 700.000,00

- IMÓVEL 09 – Localizado no Jardim Ouro Branco (Matrícula nº 2735 1º CRI) – R$ 250.000,00

- IMÓVEL 10 – Localizado na Vila Prudêncio (Matrícula nº 5453 1º CRI) – R$ 80.000,00

- IMÓVEL 11 – Localizado na Vila Prudêncio (Matrícula nº 5459 1º CRI) – R$ 60.000,00

- IMÓVEL 12 – Localizado nas moradias do Jardim Santos Dumont (Matrícula nº 9499 2º CRI) – R$ 55.000,00

- IMÓVEL 13 – Localizado nas moradias do Jardim Santos Dumont (Matrícula nº 9500 2º CRI) – R$ 55.000,00

- IMÓVEL 14 – Localizado nas moradias do Jardim Santos Dumont (Matrícula nº 9501 2º CRI) – R$ 55.000,00

- IMÓVEL 15 – Localizado no Distrito de Sumaré – Estrada Mirassol (Matrícula nº 20139 1º CRI) – R$ 350.000,00

- IMÓVEL 16 – Localizado no Jardim Ouro Branco (Matrícula nº 47384 1º CRI) – R$ 800.000,00

- IMÓVEL 17 – Localizado no Jardim Ouro Branco (Matrícula nº 39220 1º CRI) – R$ 465.000,00

A documentação completa do Edital correspondente estará disponível no endereço eletrônico: www.paranavai.pr.gov.br > Portal da Transparência > “Licitação - Processos Licitatórios”. Esclarecimentos poderão ser obtidos na Diretoria de Compras da Prefeitura de Paranavaí, Rua Getúlio Vargas, 900, Centro, ou através do e-mail: compras@paranavai.pr.gov.br ou pelo ainda pelo telefone (44) 3421-2323. Os Envelopes nº 01 – Documentos de Habilitação e nº 02 - Proposta, deverão ser protocolados na Diretoria de Compras da Prefeitura até às 09h do dia 29 de julho.

