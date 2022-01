Município abre processo seletivo do Bolsa Atleta 2022

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), comunica a abertura do Processo Seletivo para o programa Bolsa Atleta 2022. O programa é destinado aos atletas de base/iniciantes e praticantes do esporte de alto rendimento em modalidades Olímpicas ou Paralímpicas, que fazem parte dos jogos oficiais do Paraná, constantes dos programas da Semel, bem como daqueles que participem de jogos oficiais de confederações, federações e ligas estaduais.

Neste edital, são 82 bolsas e o valor de investimento é de R$ 350 mil. As bolsas disponibilizadas são para as seguintes modalidades: atletismo, futsal, handebol, judô, vôlei de areia, tae-kwon-do e xadrez. Além dessas, este ano de 2022 três modalidades foram acrescentadas: esporte paralímpico, pedestrianismo, esporte de raquetes (tênis de mesa, tênis de quadra e badminton).

As categorias estão divididas da seguinte forma: Bolsa Atleta Formação (13 bolsas de R$ 150); Bolsa Atleta Estudantil (28 bolsas de R$ 300); Bolsa Atleta Estadual (40 bolsas de R$ 600); e Bolsa Atleta Nacional (1 bolsa de R$ 700). As inscrições vão até o dia 28 de janeiro de 2022.

As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente on-line, por meio de formulário na plataforma Google Forms. Basta acessar o link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjyDPqJDP9SAgi9FsT_hWn5nHHuSsi...

A divulgação da classificação dos atletas aprovados para concessão da bolsa será feita até o dia 15 de fevereiro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí