Município abre Processo Seletivo Simplificado para 14 cargos da Prefeitura

Começa no dia 5 de julho e segue até o dia 19 o período de inscrições para os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado para a formação de Cadastro Reserva para a contratação temporária de 13 cargos e uma vaga para contratação imediata para o cargo de Topógrafo da Prefeitura Municipal de Paranavaí. Não há cobrança de taxas aos candidatos.

A abertura do Processo Seletivo foi autorizada com base no Decreto Municipal nº 22.517/2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios nesta segunda-feira (28), que considera a situação de surto endêmico de dengue, o cenário epidemiológico de Covid-19 em Paranavaí e o estado de emergência decretado no município em virtude do Coronavírus.

O PSS vai selecionar profissionais para ocupar as seguintes funções: Médico Clínico Geral (40 horas semanais); Médico Plantonista para a UPA (72 horas mensais); Médico Pediatra (10 horas semanais); Médico Ginecologista e Obstetra (10 horas semanais); Enfermeiro Geral (40 horas semanais); Assistente Social (30 horas semanais); Pedagogo (40 horas semanais); Engenheiro Civil (40 horas semanais); Professor de Educação Infantil – Séries Iniciais (20 horas semanais); Técnico em Enfermagem Geral (40 horas semanais); Cuidados (12 horas de trabalho por 36 horas de descanso); Agente de Conservação (40 horas semanais); Cozinheiro (40 horas semanais); e Topógrafo (40 horas semanais). Os salários vão de R$ 1.154,54 a R$ 16.103,05, conforme a função. Lembrando que exclusivamente para o cargo de Topógrafo, há uma vaga disponível para contratação imediata.

A seleção será feita em duas etapas. Na 1ª fase será feita uma Prova de Títulos, e a na 2ª fase o Exame Médico Pericial. A convocação será feita por onde classificatória e de acordo com o interesse e necessidade do município. A contratação será feita pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período.

Os interessados devem fazer a inscrição exclusivamente via internet. Basta acessar o site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br) e fazer o seguinte caminho: clicar em “Portal da Transparência” > “Pessoal” > “Processo Seletivo Simplificado – PSS 001/2021”. Em seguida, é só selecionar o cargo pretendido. Depois de ler o Edital, o candidato deverá preencher todos os campos disponíveis do Formulário eletrônico e anexar os documentos comprobatórios solicitados.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí