Município abre quatro pregões eletrônicos para execução de projetos elétricos de escolas e CMEIs

Entre os dias 17 e 19 de dezembro, a Prefeitura de Paranavaí vai realizar quatro Licitações na modalidade Pregão Eletrônico para a contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo, planilhas de quantitativos e valores, memorial descritivo para obras de reforma elétrica, prevenção de combate a incêndio e reparos arquitetônicos em 11 instituições de ensino do município. Os projetos que serão contratados são a primeira medida necessária para a resolução de uma demanda urgente da Educação: a instalação e utilização de ar-condicionado nas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

“Por estarmos em uma região de muito calor e tempo seco, temos uma demanda recorrente e urgente nas escolas e CMEIs para o uso de ar-condicionado nas salas de aula. Mas, como todos sabem, a maioria das instituições escolares de Paranavaí ou é muito antiga ou não foi construída com estrutura elétrica para suportar o uso de equipamentos que demandam mais energia, como o ar-condicionado. A Secretaria de Educação fez um estudo técnico e nos apresentou onze escolas e CMEIs com as situações mais emergenciais e a partir daí nós elaboramos um plano para realizar as obras de adequação necessárias e resolver o problema”, explica o secretário de Desenvolvimento Urbano, Amauri Niehues.

Segundo o secretário, “não é apenas uma questão de comprar um ar-condicionado e colocar na sala de aula. O prédio precisa ter uma rede elétrica que comporte a ligação de tantos equipamentos e supra o consumo de energia necessário. O primeiro passo então é fazer os projetos elétricos para a readequação das redes, planos de prevenção de combate a incêndio e os reparos estruturais necessários. Não podemos fazer nenhuma obra sem ter esse projeto primeiro. Por isso estamos abrindo os Pregões Eletrônicos. As empresas vencedoras terão de três a quatro meses para apresentar os projetos elétricos para o município. Depois disso, com os projetos prontos, o município pode então abrir as licitações para contratar a execução dessas obras nas escolas e CMEIs. A expectativa é que até o fim de 2025, este problema esteja resolvido nestas onze instituições de ensino”, completa.

A documentação completa dos Editais está disponível no link: https://paranavai.atende.net/transparencia/item/licitacoesgerais#conteudo. Mais esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail: compras@paranavai.pr.gov.br ou pelo telefone (44) 3421-2323.

Confira os detalhes de cada Pregão Eletrônico

Pregão eletrônico nº 061/2024 – 8h30 do dia 17 de dezembro

- Escola Municipal Deusdete Ferereira de Cerqueira Neto (lote 1)

- Escola Municipal Dácia Figueiredo Fortes (lote 2)

- Escola Municipal Neuza Pereira Braga (lote 3)

Valor máximo estimado: R$ 334.170,57

* As propostas devem ser cadastradas no sistema de compras do Governo Federal (compras.gov.br) até às 8h29 do dia 17 de dezembro

Pregão eletrônico nº 062/2024 – 14h do dia 18 de dezembro

- CMEI Nossa Senhora do Carmo (lote 1)

- CMEI Maria Madalena de Souza (lote 2)

- Escola Municipal Rotary Arenito (lote 3)

Valor máximo estimado: R$ 108.696,67

* As propostas devem ser cadastradas no sistema de compras do Governo Federal (compras.gov.br) até às 13h59 do dia 18 de dezembro

Pregão eletrônico nº 063/2024 – 8h30 do dia 18 de dezembro

- Escola Municipal Elza Grassiotto Caselli (lote 1)

- Escola Municipal Maria Schueroff Back (lote 2)

- Escola Municipal Ilda Campano Santini (lote 3)

Valor máximo estimado: R$ 283.000,78

* As propostas devem ser cadastradas no sistema de compras do Governo Federal (compras.gov.br) até às 8h29 do dia 18 de dezembro

Pregão eletrônico nº 064/2024 – 8h30 do dia 19 de dezembro

- Escola Municipal Getúlio Vargas (lote 1)

- Escola Municipal e CMEI Ayrton Senna da Silva (lote 2)

Valor máximo estimado: R$ 338.266,43

* As propostas devem ser cadastradas no sistema de compras do Governo Federal (compras.gov.br) até às 8h29 do dia 19 de dezembro

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí