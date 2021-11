Município adere o Sistema de Notificação Eletrônica

O município de Paranavaí, a partir desta quarta-feira (3/11), aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), um programa que possibilita aos proprietários de veículos receberam descontos de até 40% nas suas infrações de trânsito. A iniciativa é da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e o projeto foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Para ter acesso aos descontos, o usuário deve baixar o aplicativo “CDT” no celular e fazer o seu cadastro. Há também a opção de realizar o cadastro pelo portal de serviços da Senatran.



“Para os cidadãos e empresas, haverá uma facilidade para pagamento das multas, comodidade no acompanhamento das notificações, mobilidade no acesso ao sistema, diminuição dos preços das infrações e redução da burocracia”, disse o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Jeferson Cattelan.

Para a Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, o órgão autuador, haverá: redução no custo por notificação de infração; celeridade no processo de entrega das notificações; aumento da efetividade no pagamento de multas; comunicação mais eficiente para os condutores e proprietários de veículos; economia de custos na gestão de defesas e recursos; e responsabilidade ambiental com a diminuição da necessidade de impressões.

