Município adquire 15 novos ônibus para compor a frota do transporte escolar

A rede municipal de Educação de Paranavaí está em festa esta semana. Isto porque o município acabou de adquirir 15 novos ônibus para compor a frota do transporte escolar. No total, foram investidos R$ 6.225.000,00 provenientes da cota de 25% dos impostos vinculados à Educação. A entrega oficial dos ônibus aconteceu na manhã desta quinta-feira (23/2) no pátio do Paço Municipal.

“Atualmente o município atende 3.439 alunos com transporte, sendo que 1.239 utilizam-se do transporte coletivo urbano através do Passe Livre e outros 2.200 alunos utilizam diretamente os veículos de transporte escolar. Hoje temos um total de 52 linhas escolares. Conseguimos atender 36 linhas com a frota municipal e o restante fazemos com veículos terceirizados. Uma parte da nossa frota já está chegando no prazo limite de utilização, que é de 15 anos. Com os ônibus novos, vamos conseguir substituir esses veículos que já estão perto do prazo de entrar em desuso e também ampliar nossa capacidade de transporte”, explicou a secretária de Educação, Adélia Paixão.

Cada um dos 15 ônibus adquiridos pelo município custou R$ 415 mil. Todos os veículos têm capacidade para transportar 59 pessoas sentadas e todos são equipados com plataforma elevatória para transportar pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

O prefeito KIQ disse que “muitas vezes nós só vemos como conquistas as grandes obras, os grandes prédios. Mas essa é uma grande e importante conquista para a Educação do município de Paranavaí. É uma forma Foi uma aplicação inteligente de um recurso disponível; tudo muito bem planejado e direcionado com apoio do nosso, na época deputado estadual, Tião Medeiros. Essa renovação e ampliação da frota do transporte escolar vem para garantir mais conforto e segurança para as nossas crianças”, frisou.

“Cada motorista que está aqui hoje recebendo a chave do ônibus novo tem o nosso respeito e admiração. Os alunos da nossa cidade, esses tesouros tão preciosos, são transportados com todo cuidado, todos os dias, de casa até a escola e depois novamente da escola até em casa, de volta para a família. É uma tarefa de grande responsabilidade e que merece ser cumprida com as melhores condições de trabalho. Mas o mérito dessa conquista é mais da gestão municipal do que meu. Enquanto deputado estadual, sempre tive meu gabinete aberto para ouvir as demandas de Paranavaí e trabalhar para o bem da nossa cidade; e, agora, estando em Brasília, nada mudou. Continuo trabalhando para fazer valer o lema de que esta é a cidade que não pode mais parar”, destacou o deputado federal Tião Medeiros.

O vereador Amarildo Geraldo enfatizou que “a Câmara Municipal apoia incondicionalmente as boas iniciativas, as que beneficiam diretamente a comunidade, e estamos sempre abertos a colaborar com o município em tudo aquilo que venha a somar em favor da população”.

Participaram ainda da entrega oficial dos ônibus os vereadores Luis Paulo Hurtado, Delcides Pomin Júnior e Professora Ivany; o vice-prefeito Pedro Baraldi; secretários municipais; supervisoras pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação; diretoras das escolas municipais; e os motoristas do transporte escolar do município.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí