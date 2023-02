Município agendou 1085 castrações de cães e gatos até sábado no Centro de Eventos

Um total de 1085 animais, entre cães e gatos, serão castrados gratuitamente até o próximo sábado (11/2) no Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca. A ação coordenada através de uma parceria do Governo do Estado com a Vigilância em Saúde de Paranavaí está acontecendo com horários previamente agendados com base na ordem de cadastro dos animais junto ao município.

“A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SEDEST) tem um programa de controle populacional de cães e gatos e prevenção de zoonoses chamado CastraPet Paraná. Nosso município fez a solicitação para adesão a esse programa e a partir daí fizemos todo um trabalho de cadastramento dos animais, onde o dono ia até uma UBS (Unidade Básica de Saúde) e preenchia um formulário com todas as informações necessárias. Foi através destes formulários que fizemos os 1.085 agendamentos de castrações desta semana – são 217 castrações por dia”, explica a gerente do Departamento de Zoonoses e Bem-estar Animal, Ana Souza.

Quando os donos chegam com seus cães ou gatos no Centro de Eventos, o atendimento é feito por etapas. Primeiro o animalzinho passa por uma avaliação com veterinário; depois pela pesagem. Em seguida começam os procedimentos pré-operatórios com a aplicação dos anestésicos necessários. E, por fim, a castração é executada.

Mas a gerente de Zoonoses chama a atenção para um grande problema: muitas pessoas confirmam os agendamentos e não comparecem com os animais para os procedimentos de castração. “Tem casos que a pessoa não comparece e não avisa nada, e em outros casos, o dono cadastrou para fazer a castração de cinco animais e só trouxe um. Temos uma fila de espera enorme. Então, quando dá o horário e a pessoa agendada não está no local e vemos que temos vagas em aberto para o dia, começamos a chamar as pessoas que estão cadastradas nesta lista de espera. Mas é importante lembrar que não adianta vir ao Centro de Eventos sem agendamento. Espere o contato da Vigilância para trazer o seu animalzinho”, frisa Ana.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí