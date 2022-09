Município anuncia finalistas do 1º Torneio de Sinuca de Paranavaí

O município de Paranavaí vai realizar neste domingo, dia 25 de setembro, a fase final do 1º Torneio de Sinuca da história da cidade. A fase preliminar aconteceu em cada um dos bares inscritos no torneio. Os 16 classificados agora jogam pelo título em um evento que promete movimentar a cidade.

Os 16 finalistas vão disputar o título neste domingo, a partir das 14h, no Centro de Eventos de Paranavaí. O evento terá estrutura semelhante aos demais com realização do município, contando com estrutura de praça de alimentação, shows e apresentações.

“Depois do sucesso da Corrida Maluca, Pesca Esportiva e Basquete 3x3, a expectativa do município é de mais um grande evento na cidade. Estamos proporcionando lazer para os mais diversos segmentos. Ver a alegria e participação das pessoas torna tudo ainda mais especial”, disse o secretário de Comunicação Social, Américo de Castro.

Os jogadores classificados para as finais foram:

Cabeção (Arena Sinuca & Bar)

Aparecido de Melo (Bar do Tatu)

Beto Marcílio (Bar do Lozão)

Eduardo Olsen (Garagem)

Adriano Enrique Vieira (Lanchonete do Sandro)

Rogerinho (Bar do Marcão)

Geliano dos Santos (Bar do Bombom)

Hudson Brait (Bar do Iedo)

Vitor (Bar do Tallys)

Zinho (Bar Progresso – Rosa)

Joel (Bar do Joel)

Carlos Alberto Parreira (Bar do Leno)

Amaraí (Bar do Lozão)

Fernando (Bar do Iedo)

Rogério Siqueira (Bar Progresso – Rosa)

Clebinho (Bar do Joel)

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí