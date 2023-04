Município arrecada mais de R$ 20 milhões durante prazo do IPTU com desconto

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Fazenda, realizou um balanço após o fim do prazo para pagamento do IPTU com 10% de desconto. O resultado foi de mais R$ 20,3 milhões arrecadados, entre eles quase R$ 15,9 milhões com IPTU e R$ 4,4 milhões com a coleta de lixo.

No total, a Prefeitura distribuiu 52.077 carnês de IPTU, sendo 42.088 de imóveis com edificação e 9.979 terrenos sem edificação. Do total de R$ 51.680.000,00 lançados entre IPTU e coleta de lixo, o município arrecadou quase 40% durante o período de pagamento com desconto do imposto.

Com esse recurso, o município investe no desenvolvimento da cidade e manutenção de serviços e obras. “Anualmente, temos obrigação de investir 25% de nossos recursos na área da educação e 15% na saúde. O restante é dividido entre despesas de custeio, infraestrutura, folha de pagamento e demais despesas”, explica o secretário de Fazenda, Gilmar Pinheiro.

Os contribuintes que optaram por pagar o IPTU de maneira parcelada, já podem formalizar a opção junto à Prefeitura. Este ano, o imposto pode ser parcelado em até 8 vezes, sendo que a data limite para o pagamento da última parcela é até 16 de novembro. Neste caso, o imposto não tem desconto e as parcelas precisam ter valor mínimo de R$ 50,00.

Lembrando que o consumidor pode tirar as guias do IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo pela Internet. Basta acessar o site da Prefeitura através do link www.paranavai.atende.net e fazer o seguinte caminho: Autoatendimento > Emissão de Guias IPTU e Coleta de Lixo.

Os pedidos de isenção do IPTU 2023 podem ser feitos até o último dia útil do exercício do lançamento, ou seja, até 29 de dezembro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí