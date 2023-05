Município assume transporte de alunos do Colégio Agrícola

Os pais de 11 adolescentes de Paranavaí, que estão cursando o Ensino Médio no Colégio Agrícola de Diamante do Norte, estão comemorando uma grande conquista. É que, depois de conseguir uma autorização do Governo do Estado, a partir da próxima segunda-feira (8/5) a Secretaria Municipal de Educação passará a fazer o transporte semanal destes alunos.

“Esta é uma demanda bastante antiga que tentávamos resolver. Havia um impedimento de a Secretaria de Educação fazer o transporte desses alunos. Para usar o transporte escolar, cada aluno é cadastrado no Siget (Sistema de Gestão em Transportes) do Estado. Mas antes só era possível cadastrar esses adolescentes vinculados à escola em que estudam. Ou seja, todos eles eram cadastrados com vínculo no município de Diamante do Norte, onde estudam, e não com vínculo em Paranavaí, onde moram. E por isso nós, de Paranavaí, não podíamos fazer o transporte deles. Depois de muitas solicitações e tentativas, o Governo do Estado fez uma revisão da situação desses alunos e fez uma alteração na legislação do Siget, que agora aceita que eles sejam cadastrados com vínculo no município de moradia. E isso nos permite assumir o transporte deles, mesmo que seja para levá-los a uma escola fora de Paranavaí”, explicou a secretária de Educação, Adélia Paixão.

Como estudam em sistema de internato, a Secretaria de Educação vai levar os 11 alunos até o Colégio Agrícola de Diamante do Norte toda segunda-feira de manhã e buscar para o retorno às suas casas na sexta-feira à tarde. A estimativa é de que este transporte aumente em 50 litros de combustível por semana o consumo da frota do município, que serão custeados com recursos do Governo do Estado, através do Programa PETE.

E os pais comemoraram muito a notícia. “Eu tenho três filhos. Dois fizeram o Ensino Médio no Colégio Agrícola. O primeiro já se formou em Zootecnia e hoje ocupa um cargo de gerência em uma empresa aqui de Paranavaí. A segunda está concluindo o curso de Agronomia. E meu terceiro filho está no último ano do Ensino Médio. São praticamente oito anos fazendo sacrifícios para pagar transporte para que eles pudessem estudar lá e seguir o caminho que sonharam. Poder contar com essa ajuda é um grande alívio, não só para nós que temos filhos estudando agora, mas também para as muitas famílias que sabemos que têm filhos com vontade de ingressar no Colégio Agrícola e talvez não iriam por não ter condições de arcar com os custos do transporte”, observou uma das mães.

O prefeito KIQ e o vice-prefeito Pedro Baraldi participaram da reunião para alinhamento da rota e dos pontos de parada do transporte escolar para os alunos do Colégio Agrícola e anunciaram. “Estivemos recentemente em Curitiba, em reuniões nas secretarias de Estado da Educação e da Agricultura, e estamos pleiteando a instalação de um Colégio Agrícola aqui em Paranavaí. Temos espaços adequados, temos demanda e acreditamos que será uma grande oportunidade para a formação de mão de obra especializada em nosso município”, destacou KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí