Município autoriza início de obras de pavimentação da Estrada Cristo Rei

O município de Paranavaí, através do prefeito KIQ, autorizou nesta quarta-feira (20/4) o início das obras de pavimentação de um trecho da Estrada Cristo Rei. A assinatura da ordem de serviço permite que as obras já possam ser iniciadas pela empresa vencedora da licitação.

Para a primeira etapa da pavimentação em blocos intertravados da Estrada Cristo Rei, em um trecho de 31.920 m², a empresa vencedora da licitação foi a Eco Sul Brasil Construtora Eireli. O valor da obra licitada foi de R$ 3,9 milhões e o prazo de execução é de 540 dias.

Para o prefeito KIQ, a pavimentação deste trecho que liga a PR-557 a Estrada Cristo Rei trará grandes benefícios. “Com essa pavimentação teremos menos gastos com manutenção com máquinas, sem dúvidas. Além disso, vamos beneficiar uma região com um setor produtivo forte. Queremos dar um suporte logístico aos produtores e permitir que o tráfego seja seguro, pois são muitos caminhões que passam nessa região todos os dias. E ainda ganhamos um local para explorar o turismo, que sem dúvidas será uma novidade na região”, afirmou.



“Temos que agradecer todo o esforço do deputado estadual Tião Medeiros, que desde o primeiro momento se comprometeu a nos ajudar em mais essa importante obra para o município. O trabalho dele junto ao governador Ratinho Junior e o secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, foi essencial para que conseguíssemos mais essa conquista”, enfatizou o prefeito KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí