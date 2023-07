Município avança rapidamente em obra de pavimentação no Distrito de Graciosa

O município de Paranavaí está executando uma grande e esperada obra no Distrito de Graciosa. A obra de pavimentação, drenagem e execução de calçadas de aproximadamente nove quadras do distrito está avançando rapidamente.

A obra de R$832 mil conta com R$525 mil de repasse do Governo Federal, através de intermediação do deputado federal Luciano Ducci, e R$306 mil de contrapartida do município.

“Essa é mais uma grande obra de infraestrutura do município e que vai beneficiar diretamente a população. Neste caso, os moradores do distrito de Graciosa serão impactados com a chegada de asfalto novo em mais ruas”, disse o secretário de Infraestrutura, Mateus Marrique.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí