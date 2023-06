Município coletou mais de 2,5 mil unidades de lixo eletrônico

Em alusão a Semana do Meio Ambiente, o município de Paranavaí realizou mais uma edição da Coleta de Lixo Eletrônico. Durante três dias, a população pode deixar aparelhos eletrônicos que não possuem mais utilidade no Centro de Eventos e o resultado foi impressionante. Foram mais de 2.500 unidades coletas e que serão descartadas corretamente pela Secretaria de Meio Ambiente.



“A coleta de lixo eletrônico já faz parte das nossas ações e de tempo em tempo realizados. Há grande quantidade de lixo eletrônico e precisamos fazer o descarte correto para não termos danos ambientais. As mais de 2.500 unidades coletadas sendo descartadas corretamente farão grande diferença na natureza”, disse o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

Semana do Meio Ambiente – Outras duas ações também estão no cronograma da secretaria: a limpeza do córrego xaxim com plantio de árvores (dia 6 de junho das 8h às 11h); e a limpeza da área de preservação permanente no Jardim Oásis, em parceria com o Rotary Entre Rios (3 de junho).

“Nós cuidamos do meio ambiente durante todo o ano com diversas ações, mas não podemos deixar passar em branco uma data tão importante como essa. Estamos sempre cuidando das nossas praças e parques, fazendo plantio de árvores, preservando nossas belezas naturais para que também sejamos exemplo de sustentabilidade”, completou o secretário.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí