O município de Paranavaí começa a entrar no clima do Natal. Nos últimos dias, foi iniciada a instalação dos enfeites natalinos pela cidade. A decoração será descentralizada para evitar as aglomerações, seguindo as medidas de distanciamento social, devido a pandemia da Covid-19.

“Iluminação especial e adereços natalinos serão colocados em pontos estratégicos, ambientalizando a cidade para o clima característico do Natal. Serão colocados enfeites em espaços como ruas, praças e prédios públicos, contemplando a região do centro da cidade e acessos, mas também espalhada pelos bairros”, enfatiza o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.



Município começa a instalar decoração de Natal





O projeto de iluminação natalina deste ano vai reutilizar em boa parte as peças de decorações de anos anteriores, o que proporcionará aos cofres públicos municipais uma grande economia. “Porém, teremos algumas peças novas trazendo projetos mais atuais e diversificando o layout da decoração”, afirma Carlos.

As praças e parques serão contempladas com bolas e caixas de presente gigantes, além das tradicionais árvores natalinas de 3 e 6 metros de altura. “A equipe de iluminação pública estará empenhada em deixar a cidade em clima de festa, amor e esperança de dias melhores, com a instalação dos elementos luminosos para emocionar, encantar e espalhar o espírito de natal por toda cidade”, finaliza Carlos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí