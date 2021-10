Município consegue diminuir valor de precatório milionário no STF

O município de Paranavaí, por meio da Procuradoria Geral, conseguiu uma decisão favorável no Supremo Tribunal Federa (STF) que vai diminuir o valor de um precatório milionário. A Reclamação Constitucional ainda não foi transitada em julgado, porém, o ministro Kássio Nunes Marques acolheu parcialmente a tese e concedeu decisão favorável ao município.

Com a decisão, o município vai economizar aproximadamente R$ 5 milhões, diminuindo consideravelmente o percentual dos juros remuneratórios incidentes de um processo de desapropriação.

O STF determinou que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR) promova um novo julgamento e observe a decisão da suprema corte para a redução dos juros deste processo.

“Com a redução do valor deste precatório, teremos disponíveis mais recursos para investimentos em qualquer área do município. Como esse valor precisava ser pago, o município já havia o dinheiro reservado, porém, com a decisão, o município terá R$ 5 milhões livres para investir”, observou o procurador geral do município, Benjamin Marçal Costa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí