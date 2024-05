Município contrata consórcio para fiscalizar serviços de saneamento básico

O município de Paranavaí contratou o Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR) para regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico de abastecimento de água e tratamento de esgotamento sanitário.

Entre outras responsabilidades, será de competência do consórcio:

- Deliberar sobre os reajustes tarifários e conduzir as revisões ordinárias e extraordinárias, na forma da lei e de acordo com as disposições definidas nos termos do contrato da concessão;

- Monitorar a qualidade do serviço e aplicar, quando cabível, as multas contratuais e deduções incidentes nos valores tarifários, na forma disciplinada no âmbito do contrato da concessão;

- Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação e a expansão da qualidade dos serviços e para a satisfação dos usuários, com observação das normas de referência editadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA);

- Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas para a prestação de serviços e nos planos municipais;

- Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência;

Lembrando que o município de Paranavaí tornou público através do Decreto 26.200/2024 que vai abrir licitação para concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com prazo estipulado de 35 anos, em conformidade com a Lei Federal 8.987/1995.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí