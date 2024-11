Município dá início à instalação da iluminação e decoração natalina em Paranavaí

Tiveram início nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro, os trabalhos de instalação da iluminação e decoração natalina em Paranavaí. As equipes já estão nos principais pontos da cidade colocando as estruturas que vão abrigar milhares de lâmpadas para iluminar a cidade nas festas de fim de ano. A inauguração da iluminação e decoração da natalina está marcada para o dia 29 de novembro e toda a estrutura deve ficar em funcionamento até o dia 13 de janeiro de 2025.

Quem chega em Paranavaí, também no dia 29 de novembro, é o Papai Noel, que vai ocupar sua casa montada na Vila Natalina da Praça dos Pioneiros. A Casinha do Papai Noel terá atendimento no período de 30 de novembro até 23 de dezembro, de segunda a sábado das 18h30 às 22h30, e nos domingos das 17h às 21h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí