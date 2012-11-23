Município de Paranavaí conquista certificação nacional na gestão da Assistência Social

O município de Paranavaí conquistou o Selo FNAS, certificação concedida a gestões que atendem critérios de execução financeira, prestação de contas e organização da política de Assistência Social. O reconhecimento é direcionado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, a partir do desempenho na gestão dos recursos e no cumprimento das exigências estabelecidas pelo Fundo Nacional de Assistência Social.

Entre os critérios avaliados estão o preenchimento integral das informações no sistema AgilizaSUAS, o monitoramento dos Fundos de Assistência Social, com envio regular de dados ao FNAS, e a execução de, no mínimo, 75% dos recursos recebidos nos blocos de financiamento da Proteção Social Básica e Especial. Também são considerados a organização documental, a comprovação de recursos próprios e a atuação integrada com os conselhos de assistência social.

“O Selo FNAS mostra que Paranavaí está com a gestão organizada, cumprindo prazos, executando os recursos e garantindo que a política de assistência social funcione na prática para quem precisa”, comemorou a secretária municipal de Assistência Social, Mulher e Família, Letícia Leziane.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí