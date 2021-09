Município detalha projeto do IBC para vereadores

O município de Paranavaí vem trabalhando para resolver a situação do barracão do IBC, localizado na Avenida Heitor de Alencar Furtado, na entrada da cidade. A intenção do município, após as reformas e adequações necessárias, é transferir a Secretaria de Infraestrutura e outras instalações para o local.

Nesta quarta-feira (29/9), o secretário de Desenvolvimento Urbano, Darlan Alves, fez uma apresentação para os vereadores de Paranavaí sobre o que o município vem fazendo sobre o IBC. Estiveram presentes os vereadores Luis Paulo Hurtado, Pó Royal, José Galvão, Cida Gonçalves, Fernanda Zanatta, Valmir Trossini e Amarildo. O vice-prefeito de Paranavaí, Pedro Baraldi, também acompanhou a reunião.

O projeto está separado em duas etapas. A primeira etapa, que contará com investimentos de aproximadamente R$ 4 milhões, já está em fase final de projeto. De imediato, o município vai transferir para o IBC o almoxarifado central e a Secretaria de Infraestrutura. Na segunda etapa, o município também pretende levar o almoxarifado da saúde, estacionamento e entre outras necessidades.

“As últimas adequações do projeto devem acontecer nas próximas semanas. Em seguida, o projeto segue para licitação. Nossa expectativa é de que a obra possa ter início em 2022 e finalmente possamos dar boa utilização ao IBC”, afirma Darlan.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí