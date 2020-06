Município disponibiliza acesso a documentos e gastos referentes às ações do Covid-19

Secretaria Municipal de Fazenda Pública disponibilizou esta semana o acesso público a documentos e gastos referentes às ações do Covid-19 em Paranavaí. As informações estão disponíveis no Portal da Transparência, onde é possível acompanhar as receitas, licitações, empenhos, contratos e compras diretas referentes ao período de enfrentamento do Coronavírus na cidade.

Para acessar as informações, basta acessar o site da Prefeitura (www.paranavai.gov.br) e fazer o seguinte caminho: Portal da Transparência > Geral > Covid-19.

“Estamos disponibilizando todas essas informações para que a população possa saber de onde estão vindo e onde estão sendo empregados os recursos para o enfrentamento ao Covid-19. Queremos ser o mais transparentes possível prestando contas aos contribuintes”, enfatiza o secretário de Fazenda, Gilmar Pinheiro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí