Município divulga calendário de oficinas comunitárias do Plano de Mobilidade Urbana

O município de Paranavaí trabalha há anos com a atualização do Plano de Mobilidade Urbana e chegou o momento de as discussões envolverem a população. A partir do mês de outubro, o município vai realizar as oficinas comunitárias para que o assunto seja debatido de maneira ampla.

O objetivo das oficinas comunitárias é assegurar a construção do processo do Plano de Mobilidade Urbana com a participação popular, onde todos poderão de forma democrática discutir assuntos abordados no trabalho.

Serão seis oficinas nas seguintes localidades: duas na área urbana de Paranavaí, uma no Distrito de Sumaré, uma no Distrito de Mandiocaba e Piracema, uma no Distrito de Graciosa e Deputado José Afonso e uma para as Vilas Rurais e Área Rural.

Confira as datas, horários e locais das oficinas:

OFICINAS COMUNITÁRIAS – PLANO DE MOBILIDADE URBANA

DATA 02/10/2021 (sábado)

REGIÃO Área Rural

LOCAL Centro de Eventos (anfiteatro) – Av. Heitor de Alencar Furtado, n° 3260 HORÁRIO 9h

DATA 05/10/2021 (terça-feira)

REGIÃO Área urbana - Paranavaí

LOCAL Guarda Mirim – Av. Presidente Tancredo Neves, n°4455 HORÁRIO 18h30

DATA 07/10/2021 (quinta-feira)

REGIÃO Área urbana - Paranavaí

LOCAL Escola Municipal Neusa Pereira Braga – Rua Tiradentes, n° 903 HORÁRIO 18h30

DATA 13/10/2021 (quarta-feira)

REGIÃO Distrito de Sumaré

LOCAL Salão da Igreja Católica – Rua Ângelo Bigoto, 1118 HORÁRIO 18h30

DATA 14/10/2021 (quinta-feira)

REGIÃO Distritos de Graciosa e Deputado José Afonso

LOCAL CMEI Nossa Senhora do Carmo – Rua Manoel Bento Gonçalves, 1354 HORÁRIO 18h30

DATA 16/10/2021 (sábado)

REGIÃO Distritos de Mandiocaba e Piracema

LOCAL Escola Municipal Clemente Niehues – Rua dos Pioneiros HORÁRIO 9h

