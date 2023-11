Município divulga pontos de vendas credenciados do Pare Fácil

O município de Paranavaí definiu os pontos de vendas credenciados do Pare Fácil (Estacionamento Rotativo) para facilitar a aquisição de créditos a serem utilizados dentro da área do estacionamento rotativo.

A concessionária será a única responsável pelos contratos de comercialização com as revendas, devendo zelar pelo bom desempenho, atendimento e imagem dos locais de venda junto ao público usuário.

As revendas credenciadas para aquisição dos e-Tickets estarão localizadas próximas às áreas integrantes do sistema de estacionamento regulamentado, de modo a atender adequadamente a demanda dos usuários.

“Como orientação, solicitamos que os usuários estejam sempre munidos do documento do veículo, uma vez que se faz necessário informar a placa do mesmo. Em casos de placas informadas erroneamente não haverá estorno ou cancelamentos das notificações”, esclareceu o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Airton de Melo Gonçalves.

Os comércios e estabelecimentos que quiserem ser um revendedor podem procurar o escritório da Pare Fácil para mais informações. A sede da empresa está localizada na Avenida Distrito Federal, nº 107. O telefone para contato é o (44) 99153-0723.

Lista de credenciados para revenda de créditos para o estacionamento rotativo:

- Kicano: Avenida Distrito Federal, 243, (44) 3900-0101

- Casa do Cabeleireiro: Rua Getúlio Vargas, 1055, (44) 3423-1554

- Casa dos Pregos: Avenida Paraná, 246, (44) 3045-2929

- Momentos Íntimos: Rua Manoel Ribas, 773, (44) 99748-3335

- Ricardo Motos: Rua Antônio Felipe, 985, (44) 3422-4912

- Roni Lanches: Avenida Paraná, 286, (44) 99965-3082

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí